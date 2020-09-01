MALTEPE'DE MAHALLE SAKİNLERİ DEREDEN YAYILAN KOKUYA İSYAN ETTİ
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MALTEPE'DE MAHALLE SAKİNLERİ DEREDEN YAYILAN KOKUYA İSYAN ETTİ

Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesi ve Cevizli Mahallesi'nin ortasından geçen derenin açıkta kalan bölümünden yükselen koku mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.

01.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:40

Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesi ve Cevizli Mahallesi'nin ortasından geçen derenin açıkta kalan bölümünden yükselen koku mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Derede balçık ve pislik oluştuğu görülürken camlarını bile açamadıklarını belirten vatandaşlar kokuya çözüm bulunmasını istiyor.

Maltepe'de Bağlarbaşı ve Cevizli Mahalleleri'nin ortasından geçen derenin açıkta kalan bölümünde son aylarda yoğun şekilde pis koku oluştu. Daha önce derenin sahile uzanan kısmının üstü kapatılmıştı. Ancak üstü kapatılmayan yerde oluşan balçık ve pislikler kokuya neden oldu. Yanında okul bulunan dereden bugünlerde az miktarda su akıyor. Kış aylarında derede su seviyesinin yükseldiğini belirten mahalle sakinleri yaz aylarında ise pis koku nedeniyle evlerinde duramadıklarını söylüyor. İlgili kurumlara defalarca başvuru yaptıklarını söyleyen vatandaşlar gerekli çalışmanın yapılmamasına da tepki gösteriyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI, YETKİLİLER GELSE... KİMSE BURADA 1 SAAT DURAMAZ

Yükselen yoğun koku nedeniyle evlerinde duramadıklarını belirten mahalle sakini Hasan Gören, Aşağıdan buraya kadar olan bölümde biriken bütün koku buradan dışarı çıkıyor. Bu bölgede ağır bir koku var. Yer yer mazgallar var o mazgalların olduğu yerlerden hafif bir koku çıkıyor. Kokunun yoğunluğu burada. Pislik de birikiyor. Arada gelip temizlik yapıyorlar ama her yağmur yağdığında burada pislik birikiyor. Bu pislikler burada yoğun bir koku olmasına neden oluyor. Biz kaç yıldır burada yaşıyoruz da belediye başkanları, yetkililer gelse burada 1 saat yaşasalar biz ondan sonra devam etmeye razıyız. Burada kimse 1 saat duramaz. İstanbul'un ortasındayız. Biz burada Maltepe'de İstanbul'un merkezindeyiz. Buradan sahile uzanan 2 kilometrelik bölüm kapalı. Tam açık olan nokta burası diye konuştu.

HER TÜRLÜ HAŞERE, SİNEK VAR

Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Furkan Atar, Burası iki senedir bu şekilde. Önceden sürekli temizleniyordu ama şu an bu şekilde. Kokudan şuan da duramıyoruz. Her türlü haşere, sinek var. Normal bir durum değil. Kanala girmemesi için mazgal koydukları için bütün pislik burada toplanıyor. İSKİ'ye, Maltepe Belediyesi'ne başvurduk yani birçok yere defalarca başvurduk. Sonuç hep aynı. Gelip yüzeysel temizliyorlar. Dibi balçık temizlenmesi gerekiyor. Onlar sadece üstündeki çöpleri alıyorlar geri kalan bu şekilde kalıyor. Evimizde cam açamıyoruz. Bu duruma acilen çözüm istiyoruz ifadelerini kullandı.

EVİN İÇİNİ BİLE KOKU SARIYOR

Saniye Köyben, Kokudan balkonlarda bile oturamıyoruz. Bunun bir çaresine bakılması lazım. Okul var. Çocuklar okula gelecek, biz buradayız. Hiç rahatımız yok. Evin içini bile koku sarıyor. Hiç gelip ilgilenen yok diye konuştu.

MALTEPE'DE MAHALLE SAKİNLERİ DEREDEN YAYILAN KOKUYA İSYAN ETTİ

Kaynak: DHA

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