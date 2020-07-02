Kan donduran görüntü! Vicdansız sürücü, yolda yatan köpeği böyle ezdi
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Kan donduran görüntü! Vicdansız sürücü, yolda yatan köpeği böyle ezdi

Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde otomobil ile geçen hastane çalışanı sürücü, yol ortasına uzanan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, ezilen 'Max' adı köpek öldü.

02.07.2020 23:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:10

Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde 14 Mayıs Perşembe günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Çevredekiler tarafından "Max" adı verilen köpek, yol ortasına uzandığı sırada oradan geçen bir otomobil tarafından ezildi. Köpeği B.O isimli hastane çalışanın otomobiliyle geçtiği sırada fark etmeyerek ezdiği iddia edildi. Köpeğin ezilme anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

SÜRÜCÜ, KÖPEĞİ EZDİKTEN SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeğin yol ortasına uzandığı ve o sırada oradan geçen bir otomobilin üzerinden geçerek ezdiği, otomobilin sürücüsünün ise durmayarak yoluna devam ettiği görülüyor. Otomobil ile ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Kan donduran görüntü! Vicdansız sürücü, yolda yatan köpeği böyle ezdi
Kan donduran görüntü! Vicdansız sürücü, yolda yatan köpeği böyle ezdi
Kan donduran görüntü! Vicdansız sürücü, yolda yatan köpeği böyle ezdi

Kaynak: İHA

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