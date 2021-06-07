İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu çatışma: 2 yaralı
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İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu çatışma: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de iki grup arasında gece saatlerinde kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıktı. Olayda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Dün akşam saat 23:00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde edinilen bilgiye göre gündüz kavga eden 2 grup gece Nadire Caddesi'nde buluştu.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine 2 otomobille gelen grup ve yaya grup arasında kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıktı. Olay yerine otomobille gelen Mesut Yılmaz bacağından yaralanırken şoför koltuğunda oturan Mevlüt Sağdıç başından yaralandı. Olaydaki diğer otomobil ve grup kaçarak izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada yaralanan Yılmaz ve Sağdıç Ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağdıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BİR GÖZALTI

Çatışmanın ardından caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaptığı araştırmada olay yerinde kalaşnikof ve silahlara ait mermi çekirdekleri buldu. Çatışmada kurşun delikleri olan otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken park halindeki başka bir otomobilin camına ve kaportasına da mermi isabet etti. Olay yerinde polis uzun süre çalılıkların arasında silah aradı. Çatışmayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu çatışma: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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