Maltepe'de halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Maltepe'de halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

MaltepeEde kurulan pazardan görüntüler Maltepe kaymakamı Meftun Dallı ve beraberindekilerin pazar yerindeki denetimlerinden görüntüler Maltepe kaymakamı Meftun Dallı'nın açıklamaları İSTANBUL - Halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

MaltepeEde kurulan pazardan görüntüler

Maltepe kaymakamı Meftun Dallı ve beraberindekilerin pazar yerindeki denetimlerinden görüntüler

Maltepe kaymakamı Meftun Dallı'nın açıklamaları İSTANBUL - Halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

Maltepe'de halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Maltepe'de halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Maltepe'de halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Maltepe'de halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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