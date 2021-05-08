Maltepe'de halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
MaltepeEde kurulan pazardan görüntüler Maltepe kaymakamı Meftun Dallı ve beraberindekilerin pazar yerindeki denetimlerinden görüntüler Maltepe kaymakamı Meftun Dallı'nın açıklamaları İSTANBUL - Halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.
MaltepeEde kurulan pazardan görüntüler
Maltepe kaymakamı Meftun Dallı ve beraberindekilerin pazar yerindeki denetimlerinden görüntüler
Maltepe kaymakamı Meftun Dallı'nın açıklamaları İSTANBUL - Halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz