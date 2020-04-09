Maltepe Belediyesi ilçedeki 2 kamu hastanesine malzeme gönderdi Maltepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki 2 kamu hastanesine malzeme yardımında bulundu.

Maltepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki 2 kamu hastanesine malzeme yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan kamu hastanelerinden Maltepe Devlet Hastanesi ile Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, dispanser havlusu, maske, kağıt havlu ve peçete dağıtıldı.

Malzemelerin dağıtımı belediye başkan yardımcıları Salih Kara ve Yahya Han eşliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA