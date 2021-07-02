Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltalı sporcu Neil Agius, İtalya'nın Linosa Adası'ndan Malta'ya 52 saat durmadan yüzdü.

Maltalı sporcu Neil Agius, İtalya'nın Linosa Adası'ndan Malta'ya 52 saat durmadan yüzdü.

Maltalı sporcu Neil Agius bir ilke imza attı. 35 yaşındaki sporcu, İtalya'nın Linosa Adası ile ülkesi Malta arasındaki 152.6 kilometrelik mesafeyi ara vermeden yüzmeyi başardı. Pazartesi günü İtalya'nın Linosa Adası'ndan ayrılan Agius, 52 saat süren serüveni tamamlayarak Malta'nın Gozo Adası'na ulaştı. Adaya varmasının ardından kıyıda bekleyenlerin sevinç çığlıkları ile karşılaşan Maltalı sporcu, denizdeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için ara vermeden yüzdü. - VALLETTA

Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü
Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü
Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü
Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Costa Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:31:39. #1.14#

title