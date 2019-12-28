Malkara SYDV Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı
Haberler » Güncel » Malkara SYDV Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı - Haber

Malkara SYDV Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı

Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti seçimi gerçekleştirildi.

28.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:16
Malkara SYDV Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Malkara Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapılan seçimlerde konuşan SYDV Müdür Vekili Onur Örs, iki muhtarın seçileceğini, bir muhtarın mahallelerden bir muhtarın da ilçe merkezi muhtarları arasından seçilmesini istedi.

Camiatik Mahallesi Muhtarı Ömer Özlem ile Sarıpolat Mahalle Muhtarı Ayşe Özkan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne seçildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler