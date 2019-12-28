Malkara SYDV Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı

28.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:16

Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Malkara Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapılan seçimlerde konuşan SYDV Müdür Vekili Onur Örs, iki muhtarın seçileceğini, bir muhtarın mahallelerden bir muhtarın da ilçe merkezi muhtarları arasından seçilmesini istedi.

Camiatik Mahallesi Muhtarı Ömer Özlem ile Sarıpolat Mahalle Muhtarı Ayşe Özkan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne seçildi.

Kaynak: AA