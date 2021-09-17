Malkara OSB'nin 300'ü aşan eleman ihtiyacına Keşan Belediyesi aracı oluyor - Haberler
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Malkara OSB'nin 300'ü aşan eleman ihtiyacına Keşan Belediyesi aracı oluyor

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Malkara OSB'nin 300'ü aşan eleman ihtiyacına Keşan Belediyesi aracı oluyor

55 fabrikalı Malkara OSB'nin yöneticileri, 16 Eylül 2021 Perşembe günü Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret ederek Malkara OSB'nin 300'ü aşan eleman ihtiyacı ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Saat 16.30 sıralarında Keşan Belediyesi'ne gelen Malkara Osb Yönetim Kurulu Başkanı Barış Tanrıverdi, Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Ömer Halıcı ve Malkara OSB Müdürü Mustafa Kartal ; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından makam odasında ağırlandı.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Helvacıoğlu, "Malkara OSB yönetimi ile biraradayız. Malkara OSB'nin 300'ü aşan eleman ihtiyacına binaen Keşan Belediyesi olarak aracı oluyor ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzünkoordinesinde mülakat merkezi kuruyoruz. Malkara OSB'de toplamda 300'ü aşan ara eleman ve teknik personele ihtiyacı söz konusu. Kaynakçıdan, elektrik teknikeri ve CNC ile makine otomasyon elemanına kadar geniş bir yelpazede eleman aranıyor. OSB heyetimizle ara eleman sorununu çözmek için istişarelerde bulunuyoruz. Malkara'ya gidiş geliş konusunda da OSB yönetimizle ortak çözümler üreteceğiz. Keşan ve bölgemizden bu konuyla

İlgili iş arayan vatandaşlarımızı Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüze başvuru yapmaya bekliyoruz. Malkara OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Barış Tanrıverdi, Müteşebbis Heyeti Başkan Vekilimiz Ömer Halıcı ve OSB Müdürümüz Mustafa Kartal'a ziyaretleri ve işbirlikleri için teşekkür ediyoruz. İş ve eleman arayanları Keşan Belediyesi olarak buluşturuyor, bölgemizin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahının artması için büyük çaba sarf ediyoruz." dedi.

Ziyaret; eleman ihtiyacının karşılanması ve iş arayanlarla elemanların arayanların buluşturulmasına yönelik atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulması ile sürdü.

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