Malkara'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı
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Malkara'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı

20.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:56
Malkara'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı

Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Malkara'dan Hayrabolu istikametine giden Evren Çiftçi (36) yönetimindeki 39 NJ 568 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.

Kazayı yara almadan atlatan Çiftçi gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet kemerinin önemine işaret ederek, "Lastik patladı, bir anda takla atarak şarampole devrildim. Emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldım. Şehir içinde bile emniyet kemerini takarım. Şükür canımızda bir şey yok. Tüm vatandaşlara sesleniyorum. Sürücüler emniyet kemerini taksınlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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