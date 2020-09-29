Malkara'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
29.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:52
Malkara ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Malkara ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çarşı merkezinden Atatürk Mahallesi'ne giden Müslüm Önver idaresindeki motosiklet, Camiatik Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Önver ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral