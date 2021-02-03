Malkara'da bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
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Malkara'da bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

03.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:18
Malkara'da bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Malkara ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Malkara ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Malkara Küçük Sanayi Sitesi'nde tüp satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

yerind elektrik kontağından tesisatta yangın çıktı.

Sanayi Sitesi esnafının durumu fark etmesiyle İtfaiye Ekiplerine haber verildi.

Bu arada esnaf kendilerinde bulunan yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangına yerine ulaşan İtfaiye yangını söndürdü,

Olay yerine gelen Tredaş ekipleri de iş yerinin elektriğini kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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