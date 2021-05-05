- Malili kadın 9 bebek dünyaya getirdi

- Malili kadın 9 bebek dünyaya getirdi Yedi bebeğine hamile olduğu söylenen Malili Halime Sisi, doğum için geldiği Fas'ta 9 bebek dünyaya getirdi.

- Malili kadın 9 bebek dünyaya getirdi

KAZABLANKA - Yedi bebeğine hamile olduğu söylenen Malili Halime Sisi, doğum için geldiği Fas'ta 9 bebek dünyaya getirdi.

Malili Halime Sisi, 7 bebeğini kucağına almaya hazırlanırken 9 bebek dünyaya getirdi. Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebeği olduğu tespit edilen Sisi, doğum için Fas'a sevk edildi. Fas'ın Kasablanka kentine gelen 25 yaşındaki Sisi doğuma alınırken, beklenenin aksine 7 değil 5'i kız 4'ü erkek 9 bebek dünyaya getirdi.

Mali Sağlık Bakanı Fanta Siby, Halime'nin nadir görülen bir vaka olduğunu vurgularken, Halime ile bebeklerinin durumunun iyi olduğunu ve yakında evlerine döneceklerini söyledi. Siby, Halime'nin hamilelik sürecinin hem Fas hem de Mali sağlık ekipleri tarafından takip edildiğini belirterek, tüm görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı