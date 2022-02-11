Mali'de 71 katarakt hastası hayırseverlerin desteğiyle ışığa kavuştu

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, hayırseverlerin desteğiyle Mali'de 71 katarakt hastasını ışığa kavuşturdu.

Help Yetim Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, başkent Bamako'ya 150 kilometre uzaklıktaki Oulessebougou bölgesinde yer alan Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Başhekim ve göz doktoru Dr. Malle Sekou'dan hastalar hakkında bilgi aldı.

Hastanede hayırseverlerin desteğiyle "Karanlık Göklere Umut Işığı Ol" projesi kapsamında bir günde 71 katarakt hastası ameliyat edilerek, yeniden görebilmeleri sağlandı.

Afrika'da katarakt hastası yüzbinlerce insanın bulunduğunu belirten Ataş, muhtaç insanların kendilerine uzanacak yardım elini beklediğini kaydetti.

Bu noktada herkesten destek beklediklerini kaydeden Ataş, şöyle devam etti:

"Kataraktın en büyük nedeni, sıcak hava ve yetersiz beslenmedir. Bunun yanında iklim şartlarının her geçen dönem insanların hayatını zorlaştırması kataraktın genç yaşlardaki kişilerde de görülmesine neden olmaktadır. Destekler artıkça bizler de buradaki hastalarımızın gören gözü olmaya devam edeceğiz. Onlara umut ışığı olmaya devam edeceğiz. Burada yapılan her ameliyat sadece bir hastayı iyileştirmekle kalmıyor aynı zamanda bağımlı olduğu kişiyi de kurtarıyor."

Malle Sekou da dünyada en fazla katarakt vakalarının görüldüğü ülkelerin başında Mali'nin geldiğini aktararak, ülke genelinde 80 bin hastanın görme yetisini kaybettiğini ve yeniden görebilmeyi beklediğini belirtti.

Katarakt ameliyatı olan hastalar ise hayırseverlere teşekkür etti.