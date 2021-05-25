Malezya'da metro hattındaki iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı. Yaralılardan 47'sinin durumunun ağır olduğu açıklanırken, UIaştırma Bakanlığı kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.
Kazanın ardından basına konuşan Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını açıkladı.
166 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Çarpışmanın yerel saatle 20.33'de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif yaralandığını, 47 kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
HALKTAN SAKİN OLMALARINI İSTEDİLER
Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.