Malatya Valisi Baruş'un makam aracı gazinin gelin arabası oldu
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Malatya Valisi Baruş'un makam aracı gazinin gelin arabası oldu

Malatya Valisi Baruş'un makam aracı gazinin gelin arabası oldu
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş'un makam aracı, gazi Yalçın Yedek'in düğününde gelin arabası olarak kullanıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un makam aracı, gazi Yalçın Yedek'in düğününde gelin arabası olarak kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, makam aracını 21 Nisan 2010'da Hakkari'nin Gediktepe mevkisinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu gazi olan Yedek ile Güneş Urfalı'nın düğünü için gelin arabası olarak tahsis etti.

Gazinin düğün konvoyuna İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı motorize ekipleri de eşlik etti.

Gelin ile damadın nikah şahitliğini yapan Vali Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, çifte mutluluklar diledi.

Vali Aydın Baruş, nikah töreninde, Urfalı ve Yedek ailelerini tebrik ederek, "Dileklerimiz Güneş ve Yalçın'ın ömür boyu mutlu mesut bir şekilde hayat sürmeleri, el ele tutunarak bir yastıkta kocamaları." ifadesini kullandı.

Sevgi, saygı, sabır ve sadakatin evliliğin anahtarı olduğunu anlatan Baruş, şöyle devam etti:

"Bizim için vatan anadır, yardır. Vatan sıkıntıya düştüğünde, anadan da yardan da geçmesini biliriz. Bugün kahraman gazimiz Yalçın'ımızın bu mutluluğuna ortak olmak bizlere şeref ve onur bahşediyor. Vatan ve millet söz konusu olduğunda canını ortaya koymak herkesin erdemi değildir. İşte Yalçın kahramanımız vatan için en değerli varlığı; vücudunu ortaya koymuş çok büyük bir kahraman. Öyle bir kahramanın evliliğine şahit olmak bizleri çok mutlu ediyor. Kendi evladımın düğünü gibi seviniyorum. İnşallah bu evlilik bahçesinden de güzel meyveler meydana gelir, güzel evlatlar yetişir, kahraman babalarının izinden giderler."

Vali Baruş, konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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