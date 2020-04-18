Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
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Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti

Araba sandığı sopayla Malatya caddelerinde gün boyu dolaşan ve halkın "Mercedes Kadir" olarak tanıdığı 34 yaşındaki Fatih Kaydı, akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 22:08
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti

Malatya'da gününü yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren "Mercedes Kadir" lakaplı Fatih Kaydı hayatını kaybetti. Kaydı'nın KOAH hastası olduğu ve uzun süredir rahatsız olduğu biliniyordu.

Son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nde balmumundan yapılan heykeli ile de kentin sevilen yüzü olan Fatih Kaydı'nın ölüm haberini ise Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit paylaştı. Akşam evde rahatsızlanınca ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 'Mercedes Kadir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklayan Muhtar Yiğit, "Ah Mercedes Kadirim ah. Bir güzel gülüşün birde tertemiz kalbin kaldı. Mercedes Kadir'imizi kaybettik, Malatya'mızın ve sevenlerinin başı sağ olsun" diyerek acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

UZUN SÜREDİR KOAH TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Uzun süre KOAH hastası olan Kaydı, geçtiğimiz aylarda da rahatsızlanmış ve hastanede uzun süre tedavi altında kalmıştı. Kaydı'nın vefat haberinin ardından siyasetçisinden, bürokratına birçok isim sosyal medyada üzüntülerini dile getirirken, binlerce Malatyalı da vefat haberinin ardından başsağlığı dileklerini iletti.

ARABASI ZANNETTİĞİ3 METRELİK SOPASI İLE KENTİ KARIŞ KARIŞ GEZİYORDU

Malatya'da hemen hemen her kesimin yakından tanıdığı bir isim olan Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı, küçüklükten beri arabası zannettiği yaklaşık 3 metrelik sobası ile kenti dolaşıyordu. Sobasını çeşitli araç süsleri ile de süsleyen Mercedes Kadir, kentin adeta maskotu durumundaydı.

Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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