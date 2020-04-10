MALATYA İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MALATYA İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var - Haberler
Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal, Kızılay, Güncel

MALATYA İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var

İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar varKORONAVİRÜS (Covid-19) salgınına karşı plazma tedavisinin uygulandığı İnönü Üniversitesi (İÜ) Turgut Özal Tıp Merkezi'nde olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.

10.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:18
MALATYA İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var

İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var

KORONAVİRÜS (Covid-19) salgınına karşı plazma tedavisinin uygulandığı İnönü Üniversitesi (İÜ) Turgut Özal Tıp Merkezi'nde olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. İÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisi gören hastanın vücudunda, koronavirüse karşı olumlu yanıtların olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı plazma tedavisi Çin'den sonra dünyada ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başlatıldı. Tedavisi başarıyla sonuçlanan hastaların 14 gün sonra kanından ayrıştırılarak alınan plazmalar, koronavirüs tedavisi süren hastalara nakledilmeye başlandı. İlk olarak 4 Nisan'da tedavisi tamamlanan hastadan alınan plazma, tedavisi devam eden koronavirüs hastasına nakledildi. 48 ile 72 saat arasında sonuçlanması planlanan ve tedavi gören hasta vücudunda koronavirüse karşı olumlu yanıtlar alındığı tespit edildi.

'AKCİĞER VE KAN BULGULARINDA KISMİ OLUMLU YANITLAR VAR'

İÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta plazma tedavisiyle ilgili izin onayı verdiğini kaydederek, "Bu tedavi seçilmiş hastalarda uygun hastalarda kullanılabilir diye. Aferez Merkezleri'ne, Kızılay'a ve büyük merkezlere onay verdi. Biz de Türkiye'nin en büyük Aferez Merkezi'ne sahip bir hastaneyiz. İlk bizim başlatmamızın sebebi de budur. Büyük tecrübe olması hasebiyle iyileşen 46 yaşındaki hastamızdan 56 yaşındaki yoğun bakımda olan bir hastamıza 400 mililitre konvelesan plazma tedavisi uyguladık. Aradan 72 saat geçti ve olumlu yanıtlarımız var. Önce şunu söyleyeyim; biz bir tedavi uyguladığımız zaman önce yan etkileri ve olumsuz etkileri var mı ona bakarız. Bu plazma aferez tedavisinde hastamızda olumsuz hiçbir reaksiyona yol açmadı. Yani hastamızın durumunu kötüleştirecek, yan etkiler oluşturacak herhangi bir reaksiyona yol açmadı birincisi bu. Güvenlik bakımından güvenli bir tedavi olduğunu bir hastayla hiçbir şey söylenmez. Bu bize bir hekim, bir bilim insanı olarak, bir rektör olarak bir hastadan genelleştirmeler yapmak doğru olmayacak bir durumdur ama konunun merak edilmesi ve gündemin çok sıcak olması nedeniyle biz de bilgileri paylaşmak durumundayız, çünkü sürekli bugün ve dün beni, Mehmet Al Erkurt hocamızı ve diğer arkadaşlarımızı merakla arıyorlar. Hastamızda olumsuz bir etki olmadı. Hastamızda hem akciğer bulgularında, hem de kan bulgularında kısmi olumlu yanıtlar var ama henüz daha hastamızı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil. Henüz hastamızın durumu yoğun bakımda stabil" dedi.

MALATYA İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce 'Ne olur çekmeyin' dedi
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Simge Sağın Aleyna Tilki Kim Kardashian Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: MALATYA İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 15:53:33. #1.15#
title