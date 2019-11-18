Malatya ısparta polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek
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Malatya ısparta polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek

Isparta polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek (2)GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDIIsparta'da, polis kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Ebru Öztürk ile birlikte tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk, memleketi...

18.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:32

kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Isparta'da, polis kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Ebru Öztürk ile birlikte tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş , memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Şehir Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen törende Erkan Öztürk'ün yakınları gözyaşı döktü. Öztürk'ün cenazesi, ikindide kılanan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Malatya ısparta polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek
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