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Malatya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya- Elazığ kara yolu Pütürge kavşağında N.D, idaresindeki 33 ABT 493 plakalı otomobille A.B'nin kullandığı 34 YE 838 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan A.B, Ö.B, N.D, ile A.D, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Pütürge, Elazığ, Güncel, Haber

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