Malatya'da devlet yurdunda kalan 7 kız çocuğu kayboldu

Malatya'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 8 kız çocuğu kayboldu. Kızlardan biri polis ekiplerince yolda yürürken bulundu. Diğer 7 kız çocuğunun bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da, akşam 19.30 sularında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 8 kız çocuğunun yurtta olmadığını fark eden yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi.

KIZLARDAN BİRİ BULUNDU, DİĞERLERİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konuyla ilgili olarak hızlı bir şekilde çalışma başlatan ekipler kız çocuklarından birini Beylerderesi Viyadüğü üzerinde yürür halde buldu. Bulunan kız çocuğu yurda teslim edilirken, diğer 7 kız çocuğunun bulunması için çalışmalarını Beylerderesi eski yol bölgesinde yoğunlaştıran ekipler burada çocuklara dair bir iz, emareye rastlayamadı.

BİRÇOK NOKTADA GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Kent genelinde başta şehir giriş ve çıkışları olmak üzere, ilçeler ile otogar ve garlarda geniş çaplı araştırma başlatan ekipler kayıplara karışan, E.S, S.D, E.B.E, Z.Y, A.H. ve E.Y'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı