Malatya'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Malatya'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adagören mevkiindeki hemzemin geçitte yük treni M.A. (41) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan N.S. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

Malatya'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

Malatya'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

Malatya'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

Malatya'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

Malatya'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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