Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri 'Furkan' ile 'Zeynep Gül' - Haberler
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Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri 'Furkan' ile 'Zeynep Gül'

Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri 'Furkan' ile 'Zeynep Gül'
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da 2022'nin ilk bebekleri, saat 00.05 ile 00.09'da dünyaya geldi.

MALATYA (DHA) - MALATYA'da 2022'nin ilk bebekleri, saat 00.05 ile 00.09'da dünyaya geldi. Aileler, bebeklerine 'Furkan' ile 'Zeynep Gül' ismini verdi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe Furkan ismi verildi. Furkan bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan anne Elif Gürbüz, 2022 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Fatma Nur Ceylan ise yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.Malatya'daki Yaren (40) ve Arif Kılıç (43) çiftinin de saat 00.09'da kız bebekleri dünyaya geldi. Çift, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe 'Zeynep Gül' ismini verdi.


Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri 'Furkan' ile 'Zeynep Gül'

Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri 'Furkan' ile 'Zeynep Gül'

Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri 'Furkan' ile 'Zeynep Gül'

Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri 'Furkan' ile 'Zeynep Gül'

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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