Malatya'da Yeni Sanayi Sitesi için sanayici esnaflarla istişare toplantısı yapıldı

MALATYA (Bültenler) - Yeni sanayi sitesi hakkında uygulanacak yöntemlerle ilgili açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Sizlerle bir araya gelerek, kaç esnafımızı taşıyacağız, esnafımızın bu anlamdaki görüşleri nelerdir, nasıl bir dükkân tipi talebinde bulunulacağına dair istişarelerde bulunmak. Şu an da sanayide ağaç, mermer, tekstil, gıda, inşaat, imalat, kimya gibi işlerle ilgili faaliyet gösteren esnaflarımız var. Bizler Yeni Sanayi Sitesi'ni yaparken sizler için ulaşımın ve çalışma alanın daha rahat ve huzurlu olması noktasına hassas bir çalışma içeresindeyiz. Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokol ile bin 150 dönümlük bir arazi satın aldık. Bu protokol kapsamında karşılığında hizmet binaları yapıyoruz. Büyük bir kısmını tamamladık. Asfalt ve içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı ve güvenlik duvarı gibi eksikleri kaldı. Onların da yapım süreçleri devam ediyor. Olağanüstü bir aksilik çıkmadığı takdirde Haziran ayında inşallah tamamlayıp protokolü de tamamlamış olacağız. Devamında yaklaşık bin 500 dönüm mera arazisi vardı. Buranın edinimiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın girişimleri neticesinde Tarım Bakanlığı'ndan bin dönümlük mera arazisinin tahsis işlemi gerçekleştirildi.

Sanayi esnafımızın büyük çoğunluğu yeni sanayi sitesinin oluşumu ile ilgili hem fikiriz. Bizler bu süreçlerde karar vermek adına gerekli bilgilendirme ve aklınıza takılan veya beyan etmek istediğiniz fikirlerle ilgili bir araya geldik. Hedefimiz 2 bin 400 dükkan yapımını gerçekleştirmek. Bu dükkanları da esnaf branşlarına göre bir arada bulunmasını düşünüyoruz. Mesela yedek parçacıların bir arada olması gibi veya ağaç sanayicilerinin bir arada olması gibi. Biz istiyoruz ki yeni yaptığımız sanayide daha bir elit ortam oluşsun. Esnafımız, sanayicimiz, ustalarımız hem orda eğitim alsınlar, kalifiye ustalar yetişsin hem daha iyi şartlarda hizmet etsinler hem de ekonomik anlamda daha iyi bir gelir elde etsinler. Biz Yeni Sanayi Sitesi'ni bir kompleks olarak planlıyoruz. Her türlü sosyal alanlarının, ibadet alanlarının, park alanlarının, eğitim alanlarının, konaklama alanlarının, fuar alanlarının olmasını istiyoruz.

Esnafımızla yaptığımız anketi tamamladığımız zaman esnafımızın talebi doğrultusunda, bizim şifahi görüşmelerimizle ve elimizdeki anket sonuçlarına göre böyle bir sanayiye ihtiyaç olduğu ile ilgili. Fakat biz anketin tamamının neticelenmesini bekleyeceğiz" dedi.

Daha sonra konuşan Malatya İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Abuzer Çalışkan, "Buraya toplanmamızın ana sebebi yapılacak olan yeni sanayi sitesinin istişare toplantısıdır. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, yeni yapılacak olan sanayi sitesinin hayırlı olmasını diliyorum.

Özsan Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Şemsettin Alkan ise, yapılacak olan yeni sanayi sitesi projesi için işin içinde Malatya Büyükşehir Belediyesi varsa Özsan Sanayi Sitesi olarak kendilerinin de olacağını söyledi.

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