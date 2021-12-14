Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Haberler
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Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 12 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 12 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat destekli Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (MAŞTİ) batı illerine sefer yapan yolcu otobüslerinde kontrol yaptı. İstanbul- Kocaeli illerine sefer hazırlığında olan bir araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş toplamda 12 kilo 50 gram erin maddesi ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan eroinlere el konulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

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