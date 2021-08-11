Malatya'da tren rayı çalan 2 zanlı tutuklandı
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Malatya'da tren rayı çalan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da tren rayı çalan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da tren rayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da tren rayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimhan ilçesinde TCDD'ye ait 24 tren rayı hırsızlığı şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların aracını tespit eden ve Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi'nde durduran ekipler, aramada çalıntı 24 tren rayı demiri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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