Malatya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA, Ayhan İşcen - Güncel
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Malatya'nın Darende ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
DARENDE, MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ekrem Candan yönetimindeki 34 SV 3937 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu D 300 kara yolunun Bağlarbaşı mevkisinde park halindeki 38 GN 133 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobilden çıkarılan sürücüyle Hasan Tunç, Abdülkadir Tunç ve Mesut Güvendi, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Ayhan İşcen - Güncel