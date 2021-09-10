Malatya'da "Temiz Kuşak Z" projesiyle gençler atık topladı

Battalgazi Belediyesince çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla hazırlanan "Temiz Kuşak Z" projesi kapsamında 70 gönüllü genç, yere atılan çöpleri topladı.

Battalgazi Belediyesince çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla hazırlanan "Temiz Kuşak Z" projesi kapsamında 70 gönüllü genç, yere atılan çöpleri topladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Temiz Kuşak Z" projesi kapsamında Düşünen Gençler Topluluğu üyeleri, Kaldırım Göleti etrafında çevreye atılan maske, eldiven ve çöpleri topladı.

Proje kapsamında Düşünen Gençler Topluluğuna üye 70 gönüllü genç, Battalgazi'deki Kaldırım Göleti ve Müftülük Mezarlığında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Gölet ve mezarlığa atılan maske, eldiven ve çöpleri temizlik işleri personelleri ile toplayan gençler, yaptıkları örnek davranış ile güzel bir çalışmaya daha vesile oldu.

Düşünen Gençler Topluluğuna üye Mashar Birlar, gönüllü olarak çevre temizliğine katıldıklarını belirterek, "Gördüğümüz üzere insanlar çevre temizliği konusunda umursamazlar davranıyorlar. Çöplerini gelişi güzel bırakıyorlar ve çevreyi buldukları gibi bırakmıyorlar. Bu konuda insanları bilinçlendirmek istedik. Umarım çevreye ve vatandaşlarımıza katkımız olmuştur." ifadelerini kullandı.

Burak Mert Cömert ise projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, doğanın korunması gerektiğini anlattı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş