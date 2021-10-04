Malatya'da SMA hastası bebek için konser ve tiyatro gösterisi

EVREN, ANKARA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, SMA hastası 18 aylık Destan Duru bebek için yardım organizasyonu düzenlendi.

Malatya Sahne Sanatları Merkezi ekiplerince yerel sanatçıların yer aldığı etkinliklerin düzenlendiği programda, Türk halk müziği sanatçısı Cevdet Bağca da konser verdi.

Etkinlikten kazanılan gelir Zarife ve Sabri Evren çiftinin 18 aylık bebekleri SMA hastası Destan Duru'nun tedavisinde kullanılacak.

Destan Duru'nun babası Sabri Evren, AA muhabirine, kızının tedavi olabilmesi için 2 yaşını geçmesi ve en az 13.5 kilogram ağırlığa ulaşması gerektiğini ifade etti.

Tüm mal varlıklarını tedavinin bugüne kadarki olan bölümüne harcadıklarını anlatan Evren, "Her gün fizik tedaviye devam ediyoruz. Kızımın kaslarını tamamen kaybetmeden ilgili ilacı almamız gerekiyor. Tedavi olursa iyileşeceğini biliyoruz fakat o ilacı yalnız almamız mümkün değil. Herkesin desteğini bekliyoruz. Bugün düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Küçük kızın annesi Zarife Evren ise kampanyaya dahil olarak kızına yardımcı olmaya çalışanlara teşekkür etti.