Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da düzenlenen operasyonda, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'nde bir şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 1 tabanca ile 2 otomatik av tüfeği, 1 şarjör, 78 tabanca mermisi ve 180 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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