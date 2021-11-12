Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonda, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'nde bir şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 1 tabanca ile 2 otomatik av tüfeği, 1 şarjör, 78 tabanca mermisi ve 180 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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