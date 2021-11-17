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Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Cihan Ö. idaresindeki 44 ACC 775 plakalı otomobil, Tecde Mahallesi Gönültaş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Takla atan araçtaki sürücü ile İlyas Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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