Malatya'da rüzgarın hasar verdiği hayvan çadırı için belediye seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Malatya'da rüzgarın hasar verdiği hayvan çadırı için belediye seferber oldu

12.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:15
Malatya'da rüzgarın hasar verdiği hayvan çadırı için belediye seferber oldu

Hekimhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, küçükbaş hayvanların barındığı çadırı yırttı.

Hekimhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, küçükbaş hayvanların barındığı çadırı yırttı.

İlçede dün geceden beri etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Beykent Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Irgat, AA muhabirine, şiddetli rüzgar nedeniyle 400 küçükbaş hayvanın içende barındığı çadırın yırtıldığını söyledi.

Mağduriyetinin ilçe belediyesince giderildiğini aktaran Irgat, "Yardımımıza koşan Hekimhan Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise belediye olarak mağdur vatandaşlara yardım ettiklerini belirterek, "Dün gece saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı vatandaşımızın çadırı yırtılmıştır. Allah'tan hayvanlarda can kaybı yok. Belediye olarak kendisine çadırı temin ettik. Ekiplerimiz kurulumunu yapıyor. Hüseyin kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Balcı Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da rüzgarın hasar verdiği hayvan çadırı için belediye seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:17:40. #1.16#
title