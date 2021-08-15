Otomobilin beton menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, otomobilin beton menfeze çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, otomobilin beton menfeze çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ş.A. yönetimindeki 44 LV 417 plakalı otomobil, Yukarıulupınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton menfeze çarptı.

Kazada sürücü ile aynı aileden B.A, Ö.A. ve A.A. yaralandı. Araçta sıkışan aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan B.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı