Malatya'da otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan N.T. idaresindeki BMV marka 09 ABZ 567 plakalı otomobil önünde ilerleyen A.K yönetimindeki kayısı yüklü çapa motoruna arkadan çarptı. Kazada, A.K. ile A.O.K. ağır yaralandı. Kayısıların yola saçıldığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı