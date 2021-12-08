Malatya'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı - Haberler
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Malatya'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine giden Abdulhakim T. idaresindeki 16 U 5305 plakalı Iveco marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç ters dönerken sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Malatya'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı

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