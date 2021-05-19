Malatya'da Kızılay'a kan bağışında bulunuldu

Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Server Gençlik üyeleri, "Kanında Kahramanlık Var" sloganı ile Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Server Gençlik üyeleri, "Kanında Kahramanlık Var" sloganı ile Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Kızılay merkezinde kan bağışında bulunan Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Alacahan, gençlerle birlikte kan bağışında bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kan bağışında bulunanlara teşekkür eden Alacahan, "Kızılay ile her ortak çalışmada bulunmaya çalıyoruz ve bunu ilerleyen zamanlara da taşımak arzusu içerisindeyiz. Bugün burada kan bağışı yapmak için gelen üyelerimizden Kızılay'ın kan bağışı hizmeti için seferber olan tüm Kızılay ailesine kadar bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur