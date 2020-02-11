Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı

11.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:30

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan binaların yıkımı esnasında duygulandıran bir olay yaşandı. Kepçe operatörünün Kuran-ı Kerim hassasiyeti dikkat çekti.

KURAN-I KERİM NÜSHALARINI FARK ETTİ

Geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde üç binada yıkım çalışmalarına başlanırken bir binanın yıkım çalışmaları esnasında, kepçe operatörü İsmail Aktu enkaz içerisinde Kur'an-ı Kerim nüshalarını fark etti.

TAKTİR TOPLADI

Aktu'nun kontak kapatarak enkaz içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim nüshalarını bulunduğu yerden aldıktan sonra çalışmalara devam etmesi yıkım işlemlerini uzaktan takip eden vatandaşların takdirini topladı.

Kaynak: İHA