Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

01.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:38

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 44 ABN 056 plakalı otomobil, Malatya-Hekimhan kara yolunun Kesiköprü mevkisinde M.G. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan F.T. ile H.T. yaralandı.

Otomobil içerisine sıkışan F.T. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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