Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, U.K'nin kullandığı 01 GV 572 plakalı otomobil, Zerenler mevkisinde A.H.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri