Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı - Haberler
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Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavga nedeniyle çevredeki bazı ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, gece geç saatlerde Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup, İnci Sokak'taki bir otoparkta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, tüfek ve tabancalar kullanıldı. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar, çevredeki bazı ev ve araçlara zarar verdi. Silah seslerini duyan çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan 5 kişiyi bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı

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