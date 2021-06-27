Malatya'da gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlik düzenlendi
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Malatya'da gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlik düzenlendi

Malatya'da gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlik düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlikler yapıldı.

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlikler yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Malatya Park AVM'de Narkonokta standı açtı.

Madde bağımlılığı konusunda bilgilendirici broşür ve uyuma aplikasyonunu tanıtıcı broşür dağıtımı yapıldı. - MALATYA

Malatya'da gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlik düzenlendi
Malatya'da gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlik düzenlendi
Malatya'da gençler uyuşturucudan uzak olması için etkinlik düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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