Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yakalanan iki zanlıdan biri, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarında Yeşilyurt ilçesinde FETÖ üyesi olmak suçundan iki şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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