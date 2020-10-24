Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan eski polis okulu öğrencisi 4 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 kişi yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN