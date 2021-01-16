Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Yavuzselim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki bir binanın 4. katında birlikte yaşan dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz'ın (32) 7 yaşındaki çocuklarının bağırma sesleri üzerine gelen komşular, çifti boğazları kesilmiş halde kanlar içerisinde yatarken buldu. Komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇİFT KURTARILAMADI

Olay yerinde kalbi duran çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRDİLER İDDİASI

Olay yerine gelen polis ekiplerince olayda kullanıldığı düşünülen bıçak bulunurken, çiftin kavga ederek birbirlerini bıçakla öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası 7 yaşındaki çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN