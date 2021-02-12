Malatya'da depremde hasar gören tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nin onarımının ağustosta tamamlanması hedefleniyor

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'ndeki (Yeni Camii) onarım çalışmalarının ağustosta bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Doğan, Hacı Yusuf Taş Camisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda, depremde hasar gören yapının ihale ve onarım sürecinin uzadığına ilişkin algı olduğunu, bu konuya açıklık getirmek istediklerini söyledi.

Depremde, müdürlükleri sorumluluğundaki 17 yapıda hasar meydana geldiğini, bunlardan birinin de Hacı Yusuf Taş Camisi olduğunu dile getiren Doğan, hasar tespitini, artçı depremlere karşı önlem ihalesini gerçekleştirdiklerini, 23 Mart 2020'de proje ihalesini ve ardından ilgili firmaya yer teslimini yaptıklarını bildirdi.

"Restrasyon süreci 4 aydır devam ediyor"

Kovid-19 salgını nedeniyle firmanın ek süre istediğini, geçen yıl 27 Temmuz'da projelerin hazırlandığını ve teslim edildiğini anlatan Doğan, projenin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da onayıyla 26 Ağustos 2020'de kendilerine gönderildiğini dile getirdi.

Restorasyon ihalesinin geçen yıl 25 Eylül'de gerçekleştirildiğini belirten Doğan, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından 13 Ekim'de yer tesliminin yapılarak restorasyon sürecine başlandığını kaydetti. Doğan, "Dolayısıyla restorasyon süreci 1 yıldan fazladır devam etmiyor, 4 aydır devam ediyor." dedi.

Restorasyon sürecinin dünyanın hiçbir yerinde kısa olmadığına işaret eden Doğan, "Burada yapıda sadece makyaj da yapmıyoruz. Yapının statik açıdan da güçlendirmesini yapıyoruz. İleride yaşanabilecek bir afette, depremde hasar görmemesi noktasında yapıda güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yani ecdadın ve vakfedenlerin emanetlerinin bilinci içerisindeyiz. Amel defterlerinin kapanmaması için, camimizde tekrarda Ezan-ı Muhammedi'nin okunması, tekbir seslerinin yükselmesi için gayret ve özenle çalışıyoruz." diye konuştu.

Doğan, ihalede yüklenici firmaya verilen sürenin bu yılın sonu itibarıyla biteceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Firmaya konunun hassasiyetini dile getirdik. Ağustos ayı içerisinde bitirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bulunduğumuz aylar normalde inşaatların durduğu zamandır ama biz firmaya durdurmadık. Eskizlerini aldık, duvarlarda güçlendirme yaptık, derzler açıldı, yeniden derzler yapıldı. Üst örtünün sökümüne geçeceğiz. Yine tonozlarda çatlaklar var. Aksaray Üniversitesindeki hocalarla görüştük. Tekrardan gelecek, bu çatlaklarla alakalı ne gibi müdahalede bulunacağız, bununla alakalı öneri sunacaklar. Belki vatandaşlarımız dışarıdan kubbedeki açıklığı görüyor ama yapıda ciddi hasarlar var. Güçlendirme mahiyetinde 4 kolon arasında gergi çubukları yapılacak. Dışarıda, doğuda ve batıda iki payanda yükseliyor. Ana kubbesi sökülecek, kasnağında çelik örgü ve o kubbe tekrardan örülecek. Buranın cemaatinin fazla olması sebebiyle 'Medine tipi' dediğimiz şemsiyelerle kapatılacak. Vatandaşlarımız gerek yazın, gerek yağmurlu zamanda da dışarıda namazını kılabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine