Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 2 kişi daha taburcu edildi - Haberler
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Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 2 kişi daha taburcu edildi

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 2 kişi daha taburcu edildi

Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 2 kişi daha taburcu edildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 2 kişi daha taburcu edildi.

Önceki gün İnönü Caddesi'nde çöken binanın enkazından yaralı olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ali Seydi Felek ve İbrahim Kalı'nın tedavisi tamamlandı.

Göğüs ve ortopedi servislerindeki tedavilerinin ardından Felek ve Kalı taburcu edildi.

Enkazdan yaralı kurtarılan Duran İnan ve İbrahim Uçak'ın ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kentte önceki gün bir binada gerçekleşen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmış, bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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