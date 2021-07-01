Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı
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Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı

Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'nın Kale ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Genç'in (28) kullandığı çapa motoru, Malatya-Elazığ kara yolu Kıyıcak Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile çapa motorunun römork kısmındaki Sultan Çelik (78), Remziye (22), Hayder (64), Sultan (24) ve Hanımşah Umutlu (61) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı
Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı
Malatya'da çapa motoru devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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