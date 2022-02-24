Malatya'da bisiklet ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Özalper MahallesiYenibahar Caddesinde M.K, idaresindeki 44 ADH 744 plakalı motosiklet ile H.A.'nın kullandığı bisiklet çarpıştı.
Kazada, yaralanan M.K, ile H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel