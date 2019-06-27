Malatya'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Malatya'nın Doğanşehir içesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Doğanşehir içesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Murat Alagöz (42) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sürgü Mahallesi yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazanın etkisiyle yola savrulan sürücü Alagöz'e ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.
Ağır yaralı olarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alagöz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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