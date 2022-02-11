Malatya'da 64 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı - Haberler
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Malatya'da 64 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

AA, Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'da 64 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

HEKİMHAN, MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ'da 7, Arapgir'de 15, Arguvan'da 2, Battalgazi'de 2, Darende'de 19, Hekimhan'da 16 ve Kuluncak'ta 3 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

1300 personel, 500 araç ile kar küreme ve yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, yüksek kesimlerde çığ uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Kuluncak, Hekimhan, Malatya, kar, Güncel, Haberler

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