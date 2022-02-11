Malatya'da 64 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

HEKİMHAN, MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ'da 7, Arapgir'de 15, Arguvan'da 2, Battalgazi'de 2, Darende'de 19, Hekimhan'da 16 ve Kuluncak'ta 3 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

1300 personel, 500 araç ile kar küreme ve yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, yüksek kesimlerde çığ uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.