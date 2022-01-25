Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi - Haberler
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Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi

Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 4 kilo 350 gr Skunk ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 4 kilo 350 gr Skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 4 kilo 350 gr Skunk ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Haber

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